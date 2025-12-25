Названа стоимость наследства Веры Алентовой

Легендарная актриса Вера Алентова оставила после себя относительно скромное наследство, у нее нет ни огромных особняков, ни зарубежной недвижимости. Об этом пишет портал «Абзац».

По данным портала, артистка вместе с супругом Владимиром Меньшовым жила в просторной квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. После смерти режиссера часть объекта унаследовала их общая дочь Юлия.

Загородный дом в Дмитровском районе вблизи села Игнатово также был разделен между вдовой и дочерью.

«Стоимость такой квартиры в центре Москвы может составлять до 120 миллионов рублей на конец 2025 года. Дом в Подмосковье сейчас может оцениваться в сумму около 70 миллионов рублей», — отметил эксперт по недвижимости Марк Гершкович.

Кроме того, заметили журналисты, у актрисы было машино-место в центре Москвы, автомобили Lexus RХ350 2011 года выпуска (от 1,6 млн до 2 млн рублей) и Honda Civic 2007 года (порядка 500 тыс. рублей).

Наследство советской и российской звезды достанется ее дочери в случае, если в завещании не указано иное, пояснил председатель президиума межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков.