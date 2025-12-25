Артемий Лебедев дал связанный с сексом совет

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал зрительнице совет, связанный с сексом. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он порекомендовал ей обратиться к специалисту.

Зрительница пожаловалась Лебедеву, что ее супруг любит заниматься грубым сексом, в том числе связывать ее во время полового акта. Это не нравится девушке, но просьбы вести себя более нежно муж выполняет не всегда. По словам автора сообщения, иногда супруг все-таки соглашается отказаться от грубого секса, но через пару недель начинает вести себя по-старому.

Лебедев в ответ на жалобу обратил внимание на то, что муж рассказчицы все же прислушивается к ее просьбам. Он призвал девушку понять супруга и иногда уступать ему.

«Для многих женщин вообще половой акт — это довольно скучное событие. (...) Если вы хотите, вы можете сходить к сексологу. Это вообще всегда полезно — просто поговорить об этом», — посоветовал блогер.

