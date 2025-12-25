Российский мэр вылил подаренный ему дорогой алкоголь в раковину

Мэр Якутска Евгений Григорьев в преддверии Нового года демонстративно вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь и призвал дарить близким «культурные подарки». Об этом пишет «Комсомольская правда».

© соцсети

Градоначальник заметил, что негативно относится к спиртному. Он добавил, что не понимает, зачем знакомые, зная об этом, дарят ему алкоголь перед праздниками и другими важными событиями.

Григорьев отметил, что вместо алкогольных напитков можно подарить книги, абонемент в театр или спортзал. Никто, употребляя спиртное, счастливее не становится, подчеркнул чиновник.

«С наступающим Новым годом! Дарите друг другу культурные подарки! Всем ЗОЖ!» — призвал глава города.

Писатель Лев Николаевич Толстой заметил в свое время, что вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит благосостояние семей и, что ужаснее всего, губит душу людей и их потомство.