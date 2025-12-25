Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 31 год. Об этом заявил экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год», — обозначил Онищенко, добавив, что лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва.

При этом академик призвал не ориентироваться на показатели западных стран, где средний возраст для рождения первенца составляет 32-34 года.

«Мы себя утешаем, но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом», — заявил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией порассуждал о катастрофической ситуации с рождаемостью в мире. По его словам, демография является вопросом, который волнует все страны постиндустриального развития.