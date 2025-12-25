"Мог срежиссировать только Бог". В смерти Алентовой увидели символ трагичной любви

Скорбная и символичная цепочка событий связала уход из жизни двух выдающихся актеров: народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет сразу после церемонии прощания со своим коллегой и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее Театр имени Пушкина сообщил, что Алентова скончалась в возрасте 83 лет.

По данным газеты, легендарной актрисе стало плохо в театре имени Маяковского, куда она пришла, чтобы отдать последние почести другу, и спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Это трагическое совпадение приобретает особый смысл для поклонников кино, помнящих Алентову и Лобоцкого по совместной работе в фильме Владимира Меньшова, заметили журналисты.

В этой картине, действие которой разворачивается на фоне противостояния СССР и Запада в 1980-х, герои актеров — советская актриса и американский журналист — были связаны глубоким, но трагически невозможным чувством.

Их любовь, как и в жизни, оказалась разлученной обстоятельствами, что делает последовавший уход артистов одним из самых печальных и символичных событий в истории отечественного кинематографа, констатировали авторы статьи.

«Я думаю, такое мог срежиссировать только Господь Бог или только Владимир Меньшов. Думаю, это был замысел великого и прекрасного Меньшова. Потому что ушли два персонажа его прекрасного фильма», — заметила актриса Юлия Рутберг.

Главред RT Маргарита Симоньян заметила, в свою очередь, что в четверг, 25 декабря, «не стало изумительной Веры Алентовой». Также она выразила соболезнования родным и близким актрисы.