Выявлена неожиданная опасность ёлочных игрушек из СССР

Ретро-украшения из советского прошлого вновь обретают популярность, однако некоторые экземпляры родом из 50-х и 60-х годов могут таить в себе скрытую опасность – повышенный уровень радиации.

Особое внимание следует обратить на игрушки с плотным, порой шероховатым, светящимся декором: звёздочками, снежинками или контурами. Также подозрительна краска, которая светится в темноте или под ультрафиолетовым излучением. Это касается в основном витринных и коллекционных экземпляров, выпущенных ограниченными партиями для украшения общественных мест.

Чаще всего, радиационный фон превышает норму незначительно и только вблизи поверхности игрушки. Если превышение фона очевидно, не рекомендуется размещать такие украшения в детской комнате, давать их детям для игр или самостоятельно удалять краску.