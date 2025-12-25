Боярский рассказал о планах на 76-летие

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своих планах на 76-летие. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что день рождения Боярского — 26 декабря. Как рассказал артист, он не планирует отмечать праздник. При этом он уточнил, что хорошо себя чувствует — ранее Боярский получил несколько ушибов при падении в Санкт-Петербурге.

«Я не планирую отмечать день рождения. У меня все в порядке, чувствую себя хорошо», – рассказал он.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Боярского.