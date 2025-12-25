Предсказана судьба наследства Веры Алентовой

Все имущество народной артистки России Веры Алентовой может перейти ее дочери, телеведущей Юлии Меньшовой. Судьбу наследства актрисы предсказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «Газета.ru».

© Global look

Специалист предположил, что в связи с уходом из жизни в 2021 году мужа актрисы, известного режиссера Владимира Меньшова, единственной наследницей осталась их общая дочь.

Хаминский напомнил, что с момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть полгода, чтобы вступить в наследство. Если за этот срок никто больше не подаст такое заявление, то Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет оформить все имущество на себя.

Веры Алентовой не стало 25 декабря на 84-м году жизни. Артистка почувствовала себя плохо во время прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. С церемонии ее увезли на скорой помощи. Реанимировать народную артистку врачам не удалось. По предварительным данным, сердце Алентовой остановилось после острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.