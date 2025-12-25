В Госдуме отреагировали на смерть Веры Алентовой
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала смерть актрисы Веры Алентовой.
Алентова была замечательной актрисой! Просто потрясающей! Мы знаем и любим ее работы как в кино, так и в театре. Зрители ею буквально восхищались. Вместе с тем Алентовой удалось создать прекрасную семью с преемственностью и традициями, воспитать детей. Как человек она выполнила свою миссию - прекрасная мать и прекрасная актриса. Очень грустно, когда из жизни уходят такие легенды. Выражаю свои соболезнования близким актрисы.Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.