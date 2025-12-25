В Госдуме отреагировали на смерть Веры Алентовой

Алентова была замечательной актрисой! Просто потрясающей! Мы знаем и любим ее работы как в кино, так и в театре. Зрители ею буквально восхищались. Вместе с тем Алентовой удалось создать прекрасную семью с преемственностью и традициями, воспитать детей. Как человек она выполнила свою миссию - прекрасная мать и прекрасная актриса. Очень грустно, когда из жизни уходят такие легенды. Выражаю свои соболезнования близким актрисы.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ