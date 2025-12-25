Москвички массово ринулись на ЭКО от Павла Дурова

В московской клинике репродукции резко вырос интерес к процедурам ЭКО с использованием донорской спермы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. После появления информации об этой возможности число обращений увеличилось примерно в 14 раз, пишет «Абзац».

© Мослента

«После обнародования информации, что можно сделать ЭКО, используя донорский материал Павла Дурова, конечно, увеличилось число интересующихся. Примерно в 14 раз. Впереди девушек ждут анализы и консультации», — рассказали в клинике.

В медучреждении уточнили, что к участию допускаются женщины не старше 37 лет с удовлетворительным состоянием здоровья.

Ранее о запуске подобной программы сообщил The Wall Street Journal. По данным издания, предприниматель готов оплачивать процедуры ЭКО для женщин, решивших воспользоваться его донорским материалом.

При этом представитель предпринимателя подчеркнула, что он не участвует в работе клиники «в финансовом, управленческом или операционном отношении».

Также Дуров ранее заявил, что все его дети, включая зачатых с помощью донорской спермы, будут иметь равные права на наследство. «Они все мои дети, и все будут иметь одинаковые права», — отметил он.