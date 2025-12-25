Какой была Вера Алентова: кадры из жизни артистки

В Москве скончалась Вера Алентова. Народной артистке стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким в театре Маяковского. Дежурившие на месте врачи экстренно госпитализировали актрису в больницу. Несмотря на оказанную помощь и реанимационные действия, спасти ее не удалось. Предварительно причиной смерти звезды «Москва слезам не верит» стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. После смерти отца Вера вместе с матерью несколько раз переезжали с места на место. Сначала они перебрались на Украину, в Кривой Рог, затем — в Узбекскую ССР, после чего — в Барнаул.

В 1960-1961 годах Вера Алентова была актрисой Орского драматического театра. После окончания в 1965 году Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ она устроилась в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Свою первую роль в кино исполнила в фильме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни лётные» (1965), где сыграла учительницу. Среди наиболее известных киноработ Веры Алентовой — Катерина в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), Светлана Васильевна в драме Юлия Райзмана «Время желаний» (1984) и Соня в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов» (2000).

Всего за свою карьеру Алентова снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.

Артистка была замужем за режиссером Владимиром Меньшовым. Пара прожила вместе почти 60 лет вплоть до его кончины в 2021 году. Их дочь, Юлия Меньшова, — также известная актриса и телеведущая.

