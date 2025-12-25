Какой была Вера Алентова: кадры из жизни артистки

Александр Котлеткин
Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит", 1979 год
1/13
© Legion-Media
Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев и артистка Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит", 1979 год
2/13
© РИА Новости
Вера Алентова во время съемок фильма Ю.Райзмана "Время желаний", 1983 год
3/13
© Николай Малышев/TACC
Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии "Ширли-мырли" режиссера Владимира Меньшова, 1994 год
4/13
© Галина Кмит/РИА Новости

Вера Алентова во время кинофестиваля "Балтийская жемчужина", 2000 год
5/13
© /TACC
Вера Алентова во время юбилейного вечера, 2002 год
6/13
© Игорь Зотов/TACC
Кинорежиссер Владимир Меньшов с женой, актрисой театра и кино Верой Алентовой и дочерью, телеведущей, актрисой театра и кино Юлией Меньшовой, 2004 год
7/13
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Актеры Владимир Меньшов и Вера Алентова в спектакле «Любовь. Письма» в постановке режиссера Юлии Меньшовой в театре им. Пушкина, 2011 год
8/13
© Александр Куров/TACC
Актриса Вера Алентова выступает на своем творческом вечере в мультимедийном пресс-центре РИА Новости, 2012 год
9/13
© Владимир Песня/РИА Новости

Вера Алентова в роли Генриетты Карловны и Наталья Николаева в роли Розалии Карловны в спектакле "Семейка Краузе" режиссера Александра Мохова на сцене Театра имени А.С.Пушкина, 2015 год
10/13
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Вера Алентова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), 2019 год
11/13
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вера Алентова в сцене из спектакля "Мадам Рубинштейн" в постановке режиссера Евгения Писарева по пьесе драматурга Джона Мисто в театре имени А. С. Пушкина, 2022 год
12/13
© Артем Геодакян/TACC
Актриса Вера Алентова во время церемонии открытия скульптурной группы основателям Камерного театра Александру Таирову и Алисе Коонен у Драматического театра им. А. С. Пушкина в Москве, 2025 год
13/13
© Максим Блинов/РИА Новости

В Москве скончалась Вера Алентова. Народной артистке стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким в театре Маяковского. Дежурившие на месте врачи экстренно госпитализировали актрису в больницу. Несмотря на оказанную помощь и реанимационные действия, спасти ее не удалось. Предварительно причиной смерти звезды «Москва слезам не верит» стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. После смерти отца Вера вместе с матерью несколько раз переезжали с места на место. Сначала они перебрались на Украину, в Кривой Рог, затем — в Узбекскую ССР, после чего — в Барнаул.

В 1960-1961 годах Вера Алентова была актрисой Орского драматического театра. После окончания в 1965 году Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ она устроилась в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Свою первую роль в кино исполнила в фильме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни лётные» (1965), где сыграла учительницу. Среди наиболее известных киноработ Веры Алентовой — Катерина в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), Светлана Васильевна в драме Юлия Райзмана «Время желаний» (1984) и Соня в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов» (2000).

Всего за свою карьеру Алентова снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.

Артистка была замужем за режиссером Владимиром Меньшовым. Пара прожила вместе почти 60 лет вплоть до его кончины в 2021 году. Их дочь, Юлия Меньшова, — также известная актриса и телеведущая.

Какой была Вера Алентова — в галерее «Рамблера».