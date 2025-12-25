Малышева обратилась к властям российских городов с неожиданным требованием

Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к властям российских городов с призывом пересмотреть подход к новогоднему освещению. В эфире своей программы она выступила против использования мигающих гирлянд на уличных ёлках, сославшись на потенциальную опасность для здоровья части населения.

Малышева отметила, что подобные мерцающие огни могут спровоцировать эпилептический приступ у людей, страдающих от этого неврологического заболевания. По её словам, в мире насчитывается около 60 миллионов человек с эпилепсией, и яркие прерывистые световые сигналы представляют для них реальный риск, особенно в период массовых праздничных гуляний.

Телеведущая подчеркнула, что в Москве, где она проживает, эта проблема уже решена, и уличные гирлянды используют статичную подсветку. Однако, по её наблюдениям, во многих других регионах страны по-прежнему активно применяются мигающие украшения.

Малышева призвала ответственные городские структуры обратить внимание на этот вопрос и сделать новогоднее оформление безопасным для всех жителей, в том числе для людей с повышенной чувствительностью к световым раздражителям.