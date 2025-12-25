Стало известно, где пройдет прощание с Верой Алентовой

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в Московском драматическом театре имени Пушкина. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Евгений Писарев, подтвердив, что прощание пройдёт на сцене учреждения, где актриса служила более полувека.

Конкретная дата церемонии будет объявлена позже, после согласования всех организационных вопросов.

Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Она ушла из жизни, после церемонии прощания с её коллегой, актёром Анатолием Лобоцким, в театре имени Маяковского. Актрисе внезапно стало плохо, её экстренно госпитализировали, но спасти не удалось. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Медики почти час пытались спасти Веру Алентову

Театральное сообщество и поклонники скорбят об уходе легендарной актрисы, всенародно любимой по роли Катерины в фильме «Москва слезам не верит».

Церемония в Театре имени Пушкина станет возможностью для коллег, друзей и зрителей отдать последние почести одной из самых ярких звёзд отечественного кинематографа и сцены.

