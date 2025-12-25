«Прекрасная актриса, очень жаль»: Олег Басилашвили о Вере Алентовой

Народный артист СССР Олег Басилашвили в разговоре с 78.ru назвал народную артистку России Веру Алентову прекрасной актрисой и хорошим человеком.

Басилашвили прокомментировал сообщения о том, что Алентовой не стало. Артист выразил свои соболезнования.

"Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса. Очень жаль, конечно. Я сочувствую и царство ей небесное", — сказал актер.

Новость также прокомментировал актер Андрей Ургант. Он отметил, что Алентова внесла большой вклад в советское и российское искусство.

"Ко всем, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием. И присоединяюсь ко всем голосам, которые скорбят и помнят этого человека. Дай бог, чтобы память о ней сохранилась дольше", — сказал Ургант.

Веры Алентовой не стало в возрасте 83 лет 25 декабря. Артистке стало плохо на прощании с коллегой, партнером по фильму "Зависть богов" Анатолием Лобоцким. Знаменитость вынесли на носилках из Московского академического театра имени Владимира Маяковского и экстренно госпитализировали. Ее не стало в больнице.

Telegram-канал Mash сообщил, что в последние несколько месяцев актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца.