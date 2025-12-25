Беглов ответил недовольным подготовкой к Новому году в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил недовольным украшением города к Новому году. Комментарий чиновника публикует Telegram-канал «Юнашев LIVE».

Услышав критику по поводу предновогодних украшений в Петербурге, Беглов признался, что прежде с ней не сталкивался.

«Первый раз слышу, что плохо украсили, украсили хорошо, как полагается», — заявил губернатор.

Он отметил, что под Новый 2026 год Северную столицу украсили в соответствие с духом города, «со своим петербургским характером».

Тем, кому предпраздничный дизайн не пришелся по вкусу, Беглов посоветовал взяться за дело самим.

«Недовольства всегда есть, надо же себя показать. Недовольны — пусть приходят и помогают тогда», — сказал губернатор.

Ранее Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов с самыми большими расходами на декорации и праздничные мероприятия к Новому году. По подсчетам «Тендерплана», траты Северной столицы превысили 1,2 миллиарда рублей. При этом еще в 2020 году бюджет на празднование Нового года составлял 401,9 миллиона рублей.