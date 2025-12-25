Симоньян прокомментировала смерть Веры Алентовой

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала смерть народной артистки РФ Веры Алентовой. Соответствующий пост в четверг, 25 декабря, появился в ее Telegram-канале.

— Не стало изумительной Веры Алентовой, с которой я имела честь быть знакомой. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким, — говорится в посте.

По информации СМИ, причиной смерти актрисы стал острый инфаркт миокарда. Она умерла в реанимации Городской клинической больницы № 1. При этом последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с другим актером — Анатолием Лобоцким, которое прошло утром того же дня.

Представители Театра имени Пушкина, на сцене которого артистка играла 60 лет, назвали смерть Алентовой большим горем. В учреждении рассказали, что церемония прощания с народной артисткой РФ пройдет именно в театре.

Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Ее любовь к искусству и внутренняя сила позволили ей работать до последних дней. Какой была знаменитая актриса — в материале «Вечерней Москвы».