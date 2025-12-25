Актера Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

Актёра Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.
Лобоцкого похоронили на «Аллее звёзд» рядом с заслуженным артистом РСФСР Олегом Симонянцем и актёром Сергеем Десницким.
Ранее церемония прощания с Лобоцким прошла в Театре Маяковского.
После церемонии скончалась народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года.
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Лобоцкий умер 20 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.