Актера Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.

Лобоцкого похоронили на «Аллее звёзд» рядом с заслуженным артистом РСФСР Олегом Симонянцем и актёром Сергеем Десницким.

Ранее церемония прощания с Лобоцким прошла в Театре Маяковского.

После церемонии скончалась народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года.

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Лобоцкий умер 20 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.