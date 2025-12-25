Лучшие роли Веры Алентовой

Сегодня скончалась актриса Вера Алентова, ставшая звездой после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит». Но это далеко не единственная роль, которую она сыграла в кино. Чем запомнилась зрителям народная артистка России, в материале «Рамблера».

Вера Алентова родилась в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. В 1961 году она поступила в Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе. А после окончания учебы пришла работать в театр имени Пушкина и впервые появилась на большом экране.

В 1965 году вышла картина «Дни летные» о летчиках-истребителях, где Вера Алентова, который на тот момент было 23 года, сыграла учительницу Лидию Федоровну.

«Тогда нам, студентам, учиться и параллельно сниматься в кино запрещали, можно было вылететь из института. Я считала, что это несправедливо. Но когда увидела себя впервые на экране, пришла в ужас. Во время съемок мне казалось, что я свободна в движениях, а на деле ходила так, словно штырь к спине привязали», — признавалась актриса.

В 1975 году Алентова появилась в восьмисерийном фильме «Такая короткая длинная жизнь». Она сыграла Настю Овчинникову, которая, потеряв ребенка и пережив ужасы войны, превратилась в угрюмую женщину. Для этой роли Алентова специально оттопырила себе уши, чтобы выглядеть на экране неприятнее, отмечает Womanhit.

Но по-настоящему знаменитой сделала Алентову «Москва слезам не верит» (1979). Фильм был снят ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым. При этом на роль Катерины он изначально приглашал Ирину Купченко, Анастасию Вертинскую и Маргариту Терехову, но они отказались.

В 1981 году «Москва слезам не верит» удостоилась премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В том же году по результатам опроса журнала «Советский экран» Алентову назвали лучшей актрисой года, пишет РБК.

В 1987 году Юрий Кара окончил ВГИК и решился взяться за запрещенную ранее повесть Бориса Васильева «Завтра была война». Алентова сыграла в фильме учительницу Валендру, которая требовала полного подчинения от учеников.

А вот в комедии своего мужа «Ширли-мырли» Алентова воплотила сразу четыре образа - Кэрол Абзац, Земфиру Алмазову, Люсьену Кроликову и Уитни Кроликоу. Фильм вышел в 1995 году.

Третьим фильмом Владимира Меньшова, в котором снялась Вера Алентова, стала «Зависть богов». Актрисе исполнилось 58 лет, когда она рискнула сыграть редактора на телевидении Соню. Актриса вспоминала, что играя в постельных сценах, испытывала такой страх и стыд, что не могла унять трясущиеся коленки.

Также Вера Алентова сыграла в картинах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004–2007, 2013), «И все-таки я люблю…» (2008), «Дорога без конца» (2015), «Воскресенье» (2019), «Московский романс» (2019).

Сегодня стало известно, что Вере Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Со слов очевидцев, 83-летнюю актрису вынесли на носилках и увезли на скорой помощи. По информации Telegram–канала Mash, последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Она умерла в больнице.