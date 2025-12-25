Медики почти час пытались спасти Веру Алентову

Медики на протяжении почти часа пытались спасти Веру Алентову, оказывая помощь сначала по пути из Театра имени Маяковского в городскую клиническую больницу № 1, а затем уже в отделении реанимации. Об этом сообщает издание Mash.

Актрисе стало резко плохо во время прощания с актёром Лобоцким, после чего её срочно доставили в медицинское учреждение. Спустя примерно 22 минуты после помещения в автомобиль скорой помощи у Алентовой произошла остановка сердца. Врачи продолжили реанимационные мероприятия уже в больнице, пытаясь восстановить сердечную деятельность не менее получаса, однако все усилия оказались безрезультатными. Также анализы показали, что уровень сахара в крови у пациентки находился в критическом состоянии.

Согласно предварительным медицинским данным, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, развившийся на фоне гипертонической болезни сердца и сильного эмоционального перенапряжения.

Появились подробности смерти Веры Алентовой

Церемония прощания с народной артисткой запланирована в Театре имени Пушкина, где поклонники и коллеги смогут проводить её в последний путь.