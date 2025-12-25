Появилось предсмертное видео Веры Алентовой

Появилось видео с народной артисткой РФ Верой Алентовой, сделанное незадолго до ее смерти. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Напомним, что Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского в Москве. Mash опубликовал кадры, снятые незадолго до этого — на них артистка выходит из такси с букетом в руках и заходит в театр на церемонию. На втором опубликованном кадре Алентову выносят из здания на носилках.

© Telegram-канал Mash

Напомним, что о смерти Веры Алентовой стало известно в четверг, 25 декабря. По информации СМИ, ее доставили в больницу с прощания. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.