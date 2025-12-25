Режиссер отреагировал на смерть Алентовой

Вера Алентова была замечательной актрисой и прекрасным педагогом, она всего на несколько лет пережила своего супруга, актера и режиссера Владимира Меньшова, рассказал «Ленте.ру» режиссер Давид Шнейдеров.

«Она была замечательной актрисой. И в принципе это была чудесная пара, Алентова и Меньшов, она была ему достойной спутницей, прекрасной актрисой, игравшей в его фильмах», — сказал Шнейдеров.

Он также добавил, что Алентова и Меньшов вели курс во ВГИКе, где пользовались любовью и уважением студентов.

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Сообщалось, что ей стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким.

Всемирную известность Алентова получила после главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова, который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году. В браке с Владимиром Меньшовым у нее родилась дочь Юлия — актриса‚ телеведущая.