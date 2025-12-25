Что известно о личной жизни Веры Алентовой

В четверг, 25 декабря, скончалась народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года. Трагичную новость озвучила пресс-служба Театра имени Пушкина. О том, что известно о личной жизни Алентовой, — в материале «Рамблера».

Вера Валентиновна Алентова (в девичестве Быкова) была выдающейся российской актрисой театра, кино и телевидения, а также педагогом по актерскому мастерству. Она навсегда вошла в историю отечественного кинематографа, блестяще исполнив главную роль в легендарном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина не только завоевала всенародную любовь, но и получила мировое признание, включая премию «Оскар».

Вера Алентова познакомилась со своим будущим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, в Школе-студии МХАТ. Их студенческая свадьба положила начало сложному, но прочному союзу. После выпуска пара даже разъехалась по разным городам — Алентова осталась в Москве, а Меньшов был направлен в Ставрополь.

Напряженный график и бытовые трудности стали испытанием для семьи. После рождения в 1969 году единственной дочери, Юлии Меньшовой, супруги даже решили расстаться, но официального развода не оформили. Они поддерживали связь письмами, а Меньшов регулярно навещал дочь. Когда Юлия пошла в школу, родители воссоединились и с тех пор не расставались.

В 2016 году Алентова попала в ДТП на «Лексусе», протаранив другой автомобиль при перестроении. Инцидент обошелся без жертв, а актриса получила штраф в 500 рублей, хотя позднее отрицала факт аварии в СМИ.

К 75-летию актрисы в 2017 году на Первом канале вышел документальный фильм «Я покажу вам королеву-мать!», где она раскрыла малоизвестные детали своей жизни. Тогда же стало публично известно о внебрачном сыне Владимира Меньшова — Николае, рожденном в 1977 году.

Появились подробности смерти Веры Алентовой

В 2022 году Вера Алентова отметила 80-летний юбилей, получив поздравления от президента России Владимира Путина. В июне 2023 года она привлекла внимание на свадьбе своего внука Андрея с певицей Марией Кукушкиной, появившись в элегантном образе с широкополой шляпой.

Сегодня СМИ сообщили, что причиной смерти народной артистки РФ Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда. По данным Telegram-канала Mash, артистка скончалась в реанимации городской клинической больницы Москвы № 1.