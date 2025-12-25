Юрист оценила планы Долиной взыскать с Лурье коммунальные платежи

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в разговоре с Рамблером прокомментировала планы певицы Ларисы Долиной взыскать коммунальные платежи с покупательницы ее квартиры в Хамовниках Полины Лурье.

Долина намеревается взыскать с Лурье порядка 1 млн рублей за коммунальные услуги в квартире, передавало ранее РИА «Новости» со ссылкой на Life. Ежемесячная сумма платежей по ЖКХ, по предварительным данным, составляла порядка 47 тыс. рублей в теплый период, и около 55 тыс. в холодное время. По этим данным, сама певица платила за ЖКХ после продажи квартиры. Теперь ее представители намереваются взыскать с новой владелицы сумму за все это время.

Я осуждаю планы Долиной взыскать с Лурье коммунальные платежи. С одной стороны, согласно закону, она может подать соответствующий иск, но, с другой стороны, должна же здесь быть какая-то совесть и уважительной отношение к другой стороне. Лурье и так настрадалась – она достаточно долго судилась с Долиной, испытывала эмоциональный стресс, а теперь еще возник и вот этот вопрос с коммунальными платежами. Это копейки для Долиной, но она все равно хочет что-то урвать. Я понимаю, что любая сторона защищает свои права, но стремление взыскать с Лурье платежи по ЖКУ – это, по-моему, перебор. Алла Георгиева Юрист по гражданским делам, член Гильдии риелторов Москвы и член комитета Российской Гильдии Риэлторов по GR

Юрист отметила, что в российском законодательстве не прописано, кто должен оплачивать коммунальные платежи в таких ситуациях, в которой оказались Лурье и Долина.

«Согласно нашему законодательству, нести расходы на содержание жилья должен собственник недвижимости. Но ведь пока стороны судились, Лурье не могла заехать в квартиру, а коммунальными услугами фактически пользовалась Долина. Поэтому даже если певица и подаст новый иск, то, полагаю, он не будет удовлетворен. Лурье сможет приложить документы, свидетельствующие о том, что она не могла заселиться в квартиру и, соответственно, пользоваться услугами ЖКХ. Верховный суд отменил предыдущие судебные решения и признал Полину собственником купленной у артистки квартиры только 16 декабря. Вместе с тем передача помещения фактически еще не состоялась. Это очевидные доказательства того, что она не являлась пользователем коммунальных услуг последние полтора года», - отметила Георгиева.

Ранее Долина попросила у Лурье пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках.