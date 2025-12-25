Появились подробности смерти Веры Алентовой

Народная артистка РФ Вера Алентова была экстренно госпитализирована с церемонии прощания с Анатолием Лобоцким в театре Маяковского, но спасти ее не удалось. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Сегодня о смерти артистки сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина, где она проработала 60 лет.

По информации Telegram – канала Mash, Алентовой стало плохо на церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Актрису экстренно госпитализировали.

«Последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца. (…) Она умерла в больнице», - утверждает издание.

Умерла актриса Вера Алентова

Алентова стала широко известна благодаря своей главной роли в фильме «Москва слезам не верит». Фильм был снят ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, и получил премию «Оскар».