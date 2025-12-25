Названа причина смерти Веры Алентовой

Причиной смерти народной артистки РФ Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка скончалась в реанимации городской клинической больницы Москвы № 1.

По информации канала, Алентовой стало плохо несколько часов назад — во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского. Артистке экстренно вызвали скорую: врачи зафиксировали остановку сердца, но продолжили реанимацию. В больнице они констатировали смерть.

Отмечается, что в последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца.

Появились подробности смерти Веры Алентовой

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе. Получила широкую известность благодаря роли в фильме «Москва слезам не верит». Была жената на режиссере картины Владимире Меньшове, который ушел из жизни в 2021 году. У них родилась дочь Юлия, которая известна как актриса и телеведущая.