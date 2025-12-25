Стала известна дата прощания с актрисой Алентовой

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой пройдёт в Театре имени Пушкина 29 декабря, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Гражданская панихида пройдёт в театре Пушкина 29 декабря», — говорится в Telegram-канале.

О времени прощания будет объявлено дополнительно.

Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Актрисе стало плохо на церемонии прощания в московском театре Маяковского с народным артистом России Анатолием Лобоцким.