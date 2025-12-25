Чем сегодня занимаются самые известные игроки «Что? Где? Когда?»

Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Журналист Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пришел в «Что? Где? Когда?» в конце 90-х. За годы участия он выступал за разные команды, не раз признавался лучшим игроком и стал обладателем «Хрустальной совы». Аскеров запомнился зрителям яркой, эмоциональной манерой игры, принципиальной позицией и острыми репликами за игровым столом. В последние годы в телеклубе он руководил собственной, полностью женской, командой, а в 2018 году объявил об уходе из проекта. В 2022 году Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) покинул Россию и переехал в Азербайджан.