Чем сегодня занимаются самые известные игроки «Что? Где? Когда?»

Газета.Ru
Slide 1 of 14
Александр Друзь, Андрей Козлов и Федор Двинятин
1/11
Александр Друзь, Андрей Козлов и Федор Двинятин 
© Павел Лисицын/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости/ТАСС
Андрей Козлов. Андрей Козлов присоединился к клубу «Что? Где? Когда?» в 1989 году и быстро стал одним из ключевых его игроков. В копилке знатока практически полный набор главных наград интеллектуального казино: три «Хрустальных совы», «Бриллиантовая сова», звание «Лучший капитан клуба» и другие. Параллельно Козлов активно работал на телевидении: под его руководством вышло более десяти популярных интеллектуальных передач, в числе которых викторина «Брэйн-ринг». Сегодня магистр «ЧГК» остается неизменным игроком клуба и капитаном собственной команды, а также занимает должность генерального продюсера телекомпании «Игра-ТВ» и является президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». А в 2022 году Козлов дебютировал как актер — сыграл одну из главных ролей в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».
2/11
Андрей Козлов. Андрей Козлов присоединился к клубу «Что? Где? Когда?» в 1989 году и быстро стал одним из ключевых его игроков. В копилке знатока практически полный набор главных наград интеллектуального казино: три «Хрустальных совы», «Бриллиантовая сова», звание «Лучший капитан клуба» и другие. Параллельно Козлов активно работал на телевидении: под его руководством вышло более десяти популярных интеллектуальных передач, в числе которых викторина «Брэйн-ринг». Сегодня магистр «ЧГК» остается неизменным игроком клуба и капитаном собственной команды, а также занимает должность генерального продюсера телекомпании «Игра-ТВ» и является президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». А в 2022 году Козлов дебютировал как актер — сыграл одну из главных ролей в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ», Михаил Синицын/ТАСС
Александр Друзь. Александр Друзь сел за игровой стол клуба «Что? Где Когда?» в 1981 году и стал самым результативным знатоком в истории телепередачи. В его арсенале — звание первого магистра клуба, шесть «Хрустальных сов», «Бриллиантовая сова» и многочисленные победы в спортивной версии игры. Сегодня Александр Абрамович по-прежнему остается магистром «Что? Где? Когда?», проводит интеллектуальные тренинги, лекции и корпоративные игры, а также входит в правление Международной ассоциации клубов. Помимо этого Друзь занимается педагогической деятельностью и пишет книги для детей.
3/11
Александр Друзь. Александр Друзь сел за игровой стол клуба «Что? Где Когда?» в 1981 году и стал самым результативным знатоком в истории телепередачи. В его арсенале — звание первого магистра клуба, шесть «Хрустальных сов», «Бриллиантовая сова» и многочисленные победы в спортивной версии игры. Сегодня Александр Абрамович по-прежнему остается магистром «Что? Где? Когда?», проводит интеллектуальные тренинги, лекции и корпоративные игры, а также входит в правление Международной ассоциации клубов. Помимо этого Друзь занимается педагогической деятельностью и пишет книги для детей. 
© Александр Шогин, Сергей Фадеичев/ТАСС
Максим Поташев. Математик и бизнесмен Максим Поташев стал вторым магистром в истории «Что? Где? Когда?». В его активе — последняя врученная при Владимире Ворошилове «Хрустальная сова», юбилейная сотая «Сова» и «Бриллиантовая сова», выигранная им вместе с командой в 2022 году. Знаток не раз подчеркивал, что опыт в бизнесе помогает ему за игровым столом, а навыки, полученные в интеллектуальной игре, он активно использует в профессиональной сфере. Сегодня Максим Поташев продолжает играть в «ЧГК», занимается консалтингом и бизнес-тренингами, пишет книги и возглавляет Федерацию спортивного бриджа России.
4/11
Максим Поташев. Математик и бизнесмен Максим Поташев стал вторым магистром в истории «Что? Где? Когда?». В его активе — последняя врученная при Владимире Ворошилове «Хрустальная сова», юбилейная сотая «Сова» и «Бриллиантовая сова», выигранная им вместе с командой в 2022 году. Знаток не раз подчеркивал, что опыт в бизнесе помогает ему за игровым столом, а навыки, полученные в интеллектуальной игре, он активно использует в профессиональной сфере. Сегодня Максим Поташев продолжает играть в «ЧГК», занимается консалтингом и бизнес-тренингами, пишет книги и возглавляет Федерацию спортивного бриджа России. 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ», Максим Слуцкий/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Михаил Мун. Михаила Муна называют одним из самых ярких игроков современного «Что? Где? Когда?». Он пришел в телеклуб в 1997 году, играл в разных составах, а в 2002-м получил «Хрустальную сову» и был признан лучшим знатоком сезона. В середине нулевых Мун дебютировал как капитан собственной команды, после чего ненадолго покинул проект. В 2006 году интеллектуал вернулся за игровой стол и с тех пор играет в составе команды Андрея Козлова вместе со своим коллегой Максимом Поташевым.
5/11
Михаил Мун. Михаила Муна называют одним из самых ярких игроков современного «Что? Где? Когда?». Он пришел в телеклуб в 1997 году, играл в разных составах, а в 2002-м получил «Хрустальную сову» и был признан лучшим знатоком сезона. В середине нулевых Мун дебютировал как капитан собственной команды, после чего ненадолго покинул проект. В 2006 году интеллектуал вернулся за игровой стол и с тех пор играет в составе команды Андрея Козлова вместе со своим коллегой Максимом Поташевым. 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ», Михаил Мун/VK
Михаил Скипский. Михаил Скипский дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 2006 году и довольно быстро закрепился среди самых заметных игроков телеклуба. Он провел десятки игр в составе команд Алексея Блинова, Балаша Касумова и Андрея Козлова, стал обладателем «Хрустальной совы» и неоднократно признавался лучшим знатоком сезона. Летом 2020 года Скипский оказался в центре крупного секс-скандала, когда несколько девушек обвинили его в домогательствах. Однако на его карьере это никак не отразилось: сегодня Михаил Скипский продолжает выступать в «ЧГК», а также занимается подготовкой молодых интеллектуалов.
6/11
Михаил Скипский. Михаил Скипский дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 2006 году и довольно быстро закрепился среди самых заметных игроков телеклуба. Он провел десятки игр в составе команд Алексея Блинова, Балаша Касумова и Андрея Козлова, стал обладателем «Хрустальной совы» и неоднократно признавался лучшим знатоком сезона. Летом 2020 года Скипский оказался в центре крупного секс-скандала, когда несколько девушек обвинили его в домогательствах. Однако на его карьере это никак не отразилось: сегодня Михаил Скипский продолжает выступать в «ЧГК», а также занимается подготовкой молодых интеллектуалов. 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Журналист Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пришел в «Что? Где? Когда?» в конце 90-х. За годы участия он выступал за разные команды, не раз признавался лучшим игроком и стал обладателем «Хрустальной совы». Аскеров запомнился зрителям яркой, эмоциональной манерой игры, принципиальной позицией и острыми репликами за игровым столом. В последние годы в телеклубе он руководил собственной, полностью женской, командой, а в 2018 году объявил об уходе из проекта. В 2022 году Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) покинул Россию и переехал в Азербайджан.
7/11
Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Журналист Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пришел в «Что? Где? Когда?» в конце 90-х. За годы участия он выступал за разные команды, не раз признавался лучшим игроком и стал обладателем «Хрустальной совы». Аскеров запомнился зрителям яркой, эмоциональной манерой игры, принципиальной позицией и острыми репликами за игровым столом. В последние годы в телеклубе он руководил собственной, полностью женской, командой, а в 2018 году объявил об уходе из проекта. В 2022 году Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) покинул Россию и переехал в Азербайджан. 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ», Евгений Одиноков/РИА Новости
Борис Бурда. Еще один яркий игрок «Что? Где? Когда?» эпохи 90-х — одессит Борис Бурда. За годы в клубе он получил трех «Хрустальных» и одну «Бриллиантовую сову», семь раз становился лучшим знатоком передачи по мнению телезрителей, а также прославился как автор тысячи вопросов для спортивной версии «ЧГК». Параллельно знаток участвовал в других интеллектуальных телепроектах, в числе которых «Брэйн-ринг» и «Своя игра», а также вел собственное кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Сегодня он живет за границей и редко появляется на публике.
8/11
Борис Бурда. Еще один яркий игрок «Что? Где? Когда?» эпохи 90-х — одессит Борис Бурда. За годы в клубе он получил трех «Хрустальных» и одну «Бриллиантовую сову», семь раз становился лучшим знатоком передачи по мнению телезрителей, а также прославился как автор тысячи вопросов для спортивной версии «ЧГК». Параллельно знаток участвовал в других интеллектуальных телепроектах, в числе которых «Брэйн-ринг» и «Своя игра», а также вел собственное кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Сегодня он живет за границей и редко появляется на публике. 
© Геннадий Попов/ТАСС, Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Федор Двинятин. За 15 лет в клубе «Что? Где? Когда?» филолог-русист Федор Двинятин завоевал четыре «Хрустальных совы», два «красных пиджака бессмертия» и собрал собственную команду, но звание магистра он так и не получил. В 2005 году он покинул телеклуб, а в 2015-м по итогам опроса был признан самым любимым игроком в истории «ЧГК» — символическую вязаную сову ему вручил Александр Друзь. Последний неоднократно приглашал Двинятина вернуться к играм, но тот остался непреклонен. Сегодня Федор Никитич занимается академической работой — он кандидат филологических наук и доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета.
9/11
Федор Двинятин. За 15 лет в клубе «Что? Где? Когда?» филолог-русист Федор Двинятин завоевал четыре «Хрустальных совы», два «красных пиджака бессмертия» и собрал собственную команду, но звание магистра он так и не получил. В 2005 году он покинул телеклуб, а в 2015-м по итогам опроса был признан самым любимым игроком в истории «ЧГК» — символическую вязаную сову ему вручил Александр Друзь. Последний неоднократно приглашал Двинятина вернуться к играм, но тот остался непреклонен. Сегодня Федор Никитич занимается академической работой — он кандидат филологических наук и доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета. 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ», Смирнов Владимир/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Елизавета Овдеенко. Одесситка Елизавета Овдеенко — первая женщина, получившая звание магистра клуба “Что? Где? Когда?”. Математик по образованию, она дебютировала в телепередаче в 2008-м году, дважды выигрывала “Хрустальную сову”, а с 2021-го была капитаном собственной команды. В 2022 году Елизавета Овдеенко покинула телеклуб и с тех пор предпочитает непубличный образ жизни, оставаясь вне медийного поля.
10/11
Елизавета Овдеенко. Одесситка Елизавета Овдеенко — первая женщина, получившая звание магистра клуба “Что? Где? Когда?”. Математик по образованию, она дебютировала в телепередаче в 2008-м году, дважды выигрывала “Хрустальную сову”, а с 2021-го была капитаном собственной команды. В 2022 году Елизавета Овдеенко покинула телеклуб и с тех пор предпочитает непубличный образ жизни, оставаясь вне медийного поля. 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ»/Дмитрий Серебряков/ТАСС
Александр Бялко/ Александр Бялко пришел в “Что? Где? Когда?” в 1979 году, еще будучи студентом МИФИ, а спустя год уже получил первый в истории телеигры приз “Знак совы”. Физик-ядерщик и полиглот, он знал восемь языков, был автором нескольких десятков научных работ и считался одним из самых сильных членов клуба. Последнюю игру за столом “ЧГК” он сыграл в 2009 году. Завершение карьеры в интеллектуальном казино было связано с личными обстоятельствами: после развода с женой, много лет работавшей редактором “Что? Где? Когда?”, игроку пришлось покинуть телепередачу. В 2012 году Александр Бялко женился во второй раз, в 2022-м его супруга скончалась из-за проблем с сердцем, а в 2024 году ушел из жизни и сам знаток.
11/11
Александр Бялко/ Александр Бялко пришел в “Что? Где? Когда?” в 1979 году, еще будучи студентом МИФИ, а спустя год уже получил первый в истории телеигры приз “Знак совы”. Физик-ядерщик и полиглот, он знал восемь языков, был автором нескольких десятков научных работ и считался одним из самых сильных членов клуба. Последнюю игру за столом “ЧГК” он сыграл в 2009 году. Завершение карьеры в интеллектуальном казино было связано с личными обстоятельствами: после развода с женой, много лет работавшей редактором “Что? Где? Когда?”, игроку пришлось покинуть телепередачу. В 2012 году Александр Бялко женился во второй раз, в 2022-м его супруга скончалась из-за проблем с сердцем, а в 2024 году ушел из жизни и сам знаток. 
© Телекомпания «ИГРА-ТВ»/Станислав Красильников

В 2025 году передача «Что? Где? Когда?» отметила 50-летний юбилей. За полвека в эфире она прошла путь от обычной телевикторины до настоящей интеллектуальной школы, воспитавшей десятки выдающихся знатоков. Кто они — «ветераны» интеллектуального казино — и чем они занимаются сегодня — в фоторепортаже «Газеты.Ru».