Чем сегодня занимаются самые известные игроки «Что? Где? Когда?»

Александр Бялко/ Александр Бялко пришел в “Что? Где? Когда?” в 1979 году, еще будучи студентом МИФИ, а спустя год уже получил первый в истории телеигры приз “Знак совы”. Физик-ядерщик и полиглот, он знал восемь языков, был автором нескольких десятков научных работ и считался одним из самых сильных членов клуба. Последнюю игру за столом “ЧГК” он сыграл в 2009 году. Завершение карьеры в интеллектуальном казино было связано с личными обстоятельствами: после развода с женой, много лет работавшей редактором “Что? Где? Когда?”, игроку пришлось покинуть телепередачу. В 2012 году Александр Бялко женился во второй раз, в 2022-м его супруга скончалась из-за проблем с сердцем, а в 2024 году ушел из жизни и сам знаток.