Путин пообщается с девочкой, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

Президент России Владимир Путин 25 декабря пообщается с девочкой, чью мечту исполнил в рамках акции «Ёлка желаний», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, которая загадывала своё желание, которое было на «Ёлке желаний», — сказал Песков журналистам.

Третьего декабря Путин принял участие в акции «Ёлка желаний» в рамках международного форума «Мы вместе».

Глава государства случайным образом выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями: девятилетняя девочка попросила о встрече с космонавтом «Роскосмоса», семилетний мальчик написал о своей мечте посетить музей Мирового океана в Калининграде, а пятилетний житель ХМАО захотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.