«Вас уничтожат»: раскрыто очередное предсказание Жириновского по Украине

В публичном пространстве вновь обсуждается одно из резких политических предсказаний, сделанных Владимиром Жириновским почти два десятилетия назад. В своем выступлении основатель ЛДПР заявил, что Украина может стать «проходной площадкой» и «пушечным мясом» в большой геополитической игре, передает «Пул N3».

Политик утверждал, что западные страны исторически видят в России своего врага, а их целью являются стратегические активы, такие как Крым и Черноморский флот. По его мнению, будущее Украины в этом контексте выглядело трагично, поскольку она, как и Польша, занимает невыгодное географическое положение между центрами силы — Брюсселем, Москвой и Пекином.

Жириновский также прогнозировал, что НАТО не будет вечно сохранять единство, а Германия, будучи «великим народом», в итоге захочет пересмотреть итоги Второй мировой войны. При этом он видел будущее России в тесном союзе с Китаем и Индией, что, по его словам, делает страну неуязвимой. При этом государства «уничтожат» как Польшу, так и Украину, утверждал Жириновский. Свой прогноз на 30 лет вперед он завершил словами: «Вы это не хотите сегодня понять, я подожду».

Появилось новое предсказание Жириновского на 2026 год

Как ранее сообщалось, последователи болгарской предсказательницы Ванги утверждают, что она сделала предупреждение на 2026 год: человечество приближается к точке, когда оно наконец-то осознает, что «зашло слишком далеко».