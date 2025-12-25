Известный адвокат озвучил прогноз по делу Долиной

Московский городской суд может выделить певице Ларисе Долиной срок от двух недель до одного месяца для освобождения «спорной» квартиры. Такое мнение высказал адвокат Александр Бенхин, передает News.ru.

По его оценке, у артистки все еще сохранялся шанс урегулировать ситуацию через двустороннюю реституцию, предложив выкупить жилье с учетом неустоек и компенсаций. Однако никаких конкретных шагов в этом направлении со стороны защиты Долиной предпринято не было, что адвокат счел стратегическим провалом.

Бенхин отметил, что даже в публичном поле, включая телевизионные эфиры, представители противоположной стороны — собственницы квартиры Полины Лурье — не исключали возможность такого соглашения, но не получили никаких финансовых предложений. Также, по его словам, не было использовано и такое основание для переговоров, как факт регистрации в квартире несовершеннолетней внучки певицы.

На данный момент, как считает адвокат, суд вряд ли станет заниматься вопросом реституции и, вероятно, просто предоставит Долиной короткий срок для сбора и вывоза вещей, после чего дело будет окончательно закрыто.