Лавров подарит 8-летнему Андрею глобус с "окончательными границами"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках акции "Елка желаний" пообещал 8-летнему Андрею из Москвы подарить ему новый глобус с нанесенными "окончательными границами" государств, но попросил мальчика немного подождать. Кадры с участием министра в акции показал телеканал "Россия 24".

"Может, чуть-чуть подождем, чтобы уже окончательные границы были на глобусе, но обязательно сделаем", - пообещал глава российской дипломатии.

В общей сложности Лавров снял с Елки желаний пять шаров. 6-летний Александр из Москвы попросил о новом школьном рюкзаке, 13-летняя Ангелина из подмосковного Лосино-Петровского очень хочет лично встретиться с главой МИД. А вот 16-летний Владислав из Луганска и 17-летняя Полина из Воронежа мечтают о встрече с помощником президента России Владимиром Мединским и участии в его программе из цикла "Рассказы из русской истории".

Лавров пообещал исполнить эти новогодние желания.