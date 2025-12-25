Российские контент-креаторы массово переходят на отечественные платформы

Российские инфлюенсеры массово переносят свой контент на отечественные платформы. Причин этому несколько: запрет рекламы на зарубежных площадках (Instagram*), ограничения скорости их работы (YouTube, WhatsApp).

© South_agency/iStock.com

В российскую соцсеть LOOKY за последние месяцы перешли инфлюенсеры разных тематик и разного масштаба — от нескольких тысяч подписчиков до крупных блогеров-миллионников. Среди них актеры Сергей Романович (1,9 млн подписчиков в Instagram*) и Дмитрий Миллер (100 тысяч подписчиков), шоумен Николай Сердюков (1,1 млн подписчиков), артист, ведущая и фэшн-блогер Евгения Кривцова (2,6 млн), певица, видеоблогер и продюсер Лера Туманова (2,2 млн), предприниматель, спортсмен Никита Серов (3,6 млн), дизайнер Артемий Лебедев (1,4 млн) и многие другие. Основные тематики авторов: лайфстайл, красота, мода, путешествия, шоу и юмор, фитнес и правильное питание.

«За последнее время в LOOKY перешли больше двух тысяч блогеров. Авторы — это самый главный актив любой соцсети, и, конечно, мы готовы их поддерживать и предлагать самые разные механики для повышения вовлеченности аудитории, сохранения подписок и производства эксклюзивного контента. Тем более, что для этого не требуется каких-то особых усилий: контент из запрещенных сетей переносится буквально в два клика, а подписки сохраняются автоматически, если у пользователей установлено приложение LOOKY», - отмечает Василий Максименко, директор по контенту LOOKY.

Соцсеть LOOKY является одной из действенных альтернатив западным площадкам. Интерфейс – привычен для пользователей, а все подписки в Instagram* автоматически переносятся при установке приложения. Благодаря этому блогеры, перешедшие в LOOKY, уже на первом этапе сохраняют до 15% своей подписной базы. На данный момент аудитория LOOKY составляет уже более 5 млн. пользователей.

Многие при переходе в LOOKY используют вовлекающие механики, чтобы создать дополнительные стимулы для аудитории. Так, фитнес-блогер Булат Зиастинов запустил перед Новым годом челлендж с развлекательным спортивным контентом.