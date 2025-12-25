Адвокат Лурье поделилась подробностями выселения Долиной

Не исключено, что суд примет решение о немедленном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры. Об этом заявила в беседе с News.ru адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы этой недвижимости, Полины Лурье.

Свириденко отметила, что соответствующее определение Московского городского суда начнет действовать сразу после того, как его огласят. Адвокат подчеркнула, что она ожидает решения о прекращении права пользования Долиной спорной квартирой, ее снятии с регистрационного учета и выселении.

Ранее адвокат певицы Нина Еременко допускала, что суд может повторно принять сторону артистки, несмотря на то, что право собственности Лурье уже подтверждено Верховным судом РФ. По ее словам, новое рассмотрение будет учитывать все правовые нюансы и может привести к пересмотру отдельных аспектов дела, хотя общий статус собственности оспорен уже не будет.

Доктор юридических наук Людмила Айвар ранее заявила, что Полина Лурье имеет право потребовать компенсацию за время, в течение которого она не могла пользоваться квартирой, купленной у Ларисы Долиной.