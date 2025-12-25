Время подвести итоги: как россияне завершают 2025 год и планируют 2026. Исследование Rambler&Co

До Нового года остаются считанные дни – россияне подводят итоги, планируют праздничный стол и выбирают подарки. Как показало совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета, проведенное с 11 по 18 декабря 2025 года, большинство соотечественников входят в 2026 без завышенных ожиданий, с желанием отдохнуть и более спокойным отношением к будущему.

© Нейросеть

Согласно результатам опроса, для 36% респондентов конец года – это состояние спокойствия без лишнего давления и ожиданий. Еще 21% отмечают потребность в передышке и желании взять паузу, 25% относятся к будущему с осторожностью, а 18% смотрят в него с оптимизмом и надеждой на лучшее. При этом желание передохнуть и осторожность в ожиданиях отражают осознанный запрос на восстановление ресурсов, заботу о себе после насыщенного года и стремление к разумному балансу между обязанностями и отдыхом.

С этим напрямую связаны и цели на следующий год. В 2026 россияне входят с фокусом на личное благополучие. Главным приоритетом становится здоровье – его называют основной целью 29% участников опроса. На втором месте – улучшение финансового положения (22%). Значительно реже респонденты планируют путешествовать чаще (11%), менять работу (7%), совершать крупные покупки (8%) или начинать обучение и новое хобби (4%).

Если говорить про итоги года, то в 2025 россияне все чаще выбирали спокойный и осознанный подход к жизни. Вместо жестких планов и строгих списков целей многие ориентировались на собственные ощущения и общее направление движения, позволяя себе гибкость и комфорт. Четкие цели ставили 18% опрошенных, тогда как треть (33%) обозначали лишь общие направления или вовсе обходились без формальных планов (34%). Такой формат планирования во многом себя оправдал: у 46% россиян желания в 2025 году сбылись полностью или частично.

Запрос на осознанность и комфорт отразился и на потребительском поведении. В 2025 россияне чаще всего заказывали товары, напрямую влияющие на качество повседневной жизни: для красоты и ухода, дома и детей. В числе лидеров также оказались малая бытовая техника и товары для животных – категории, связанные с удобством, заботой и упрощением быта. Покупки все чаще становились продуманными и функциональными, а не импульсивными.

Финансовые привычки также демонстрируют стремление к стабильности. 35% россиян в 2025 году откладывали деньги на «подушку безопасности», и это самый популярный финансовый приоритет. При этом 39% не формировали накоплений, что отражает разнообразие финансовых стратегий. На путешествия и крупные покупки копили реже – 10% и 14% соответственно.

Интересны и гендерные различия в покупательском поведении. По данным аналитиков маркетплейса Мегамаркет, с января по декабрь 2025 года мужчины в среднем тратили за один заказ почти в два раза больше женщин, чаще выбирая более дорогие категории. Женщины, в свою очередь, активнее заказывали продукты питания и косметику. В итоге покупки все чаще становятся отражением привычек и ролей внутри семьи.