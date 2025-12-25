Лурье отреагировала на просьбу Долиной пожить в проданной квартире

Полина Лурье не намерена разрешать певице Ларисе Долиной оставаться в ее столичной квартире после решения суда о выселении. Об этом заявила ее адвокат Светлана Свириденко, передает ТАСС.

По словам юриста, Лурье приобрела квартиру в Хамовниках полтора года назад, чтобы жить в ней с детьми.

Ранее артистка попросила оставить ее в спорной квартире еще на несколько месяцев. Долина сообщила, что не успевает собрать свои вещи до официального выселения.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Полины Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.