Тихое прощание с «русским Аленом Делоном»: на похоронах Лобоцкого никто не сказал ни слова

Постепенно очередь из желающих попрощаться с артистом растет, хотя первые 20 минут прощания ничего не происходило, и немногочисленные пришедшие тихо сидели в зрительном зале.

© Марина Бляшон

За 45 минут церемонии прощания с Анатолием Лобоцким звучание скорбной музыки ни разу не было нарушено словом. Порой слышны всхлипывания пришедших или тихие указания сотрудников зала, которые регулируют собравшуюся очередь скорбящих.

Артисты Театра Маяковского так же тихо подходят к родственникам артиста, сидящим на сцене, и неслышно выражают соболезнования.

В зале многие из пришедших попрощаться не задерживаются. Возложив цветы и постояв у гроба, люди выходят с другой стороны сцены и, не садясь в зрительный зал, следуют к выходу.

На момент 9:50 утра прощание длится уже 50 минут, к микрофонам, стоящим на сцене, так никто и не подошел.

Напомним, что Народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого не стало 20 декабря, он ушел из жизни после продолжительной болезни.