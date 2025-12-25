Россияне столкнулись со страшными осложнениями после гонконгского гриппа

Жительница Челябинска рассказала Telegram-каналу Shot о тяжелом течении гриппа, вызванного вирусом A (H3N2). После заражения у нее долгое время держалась температура 40 градусов, отмечались боль в глазах, носовые кровотечения, сухость губ и сильная потливость.

Даже спустя две недели после острой фазы болезни сохраняются кашель, слабость и тошнота, а также искажение вкуса — вся еда кажется пересоленной. Аналогичные последствия, включая потерю слуха на одно ухо, фиксируют и другие переболевшие в разных регионах, в том числе в Москве.

Роспотребнадзор подтверждает, что вирус гриппа А (H3N2) продолжает доминировать на территории России. Специалисты ведомства и врачи рекомендуют в качестве мер профилактики носить маски, тщательно мыть руки и избегать мест массового скопления людей.

ВОЗ заявил о быстром распространении гонконгского гриппа

Как пояснила врач-инфекционист Елена Мескина, при так называемом гонконгском гриппе инфекция может широко распространяться в ушной полости, вызывая воспаление и временную потерю слуха. В случае осложнений этот процесс способен затянуться на несколько месяцев. При таких симптомах необходимо срочно обратиться к отоларингологу, отметила специалист.