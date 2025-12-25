В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и снега

Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. На территории города объявлен желтый уровень метеоопасности, сообщило Главное управление МЧС по региону на своем сайте.

Как отметили в пресс-службе ведомства, завтра в Северной столице ожидаются дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 17 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными условиями желтый уровень опасности объявлен с 12:00 25 декабря до 17:00 26 декабря, уточнили в МЧС.

В то же время специалисты по ЧС обратились к водителям с призывом проявлять особую осторожность во избежание рисков возникновения ДТП. Водителям, которые еще не сменили резину на «зимнюю», рекомендовано не использовать транспортные средства. Кроме того, всем владельцам авто рекомендовали проверить наличие в агрегатах транспортных средств необходимых жидкостей.

Пешеходам в МЧС напомнили, что в подобных условиях тормозной путь автомобилей увеличен. В связи с чем не стоит спешить начать движение по пешеходному переходу, еще один совет — носить одежду со светоотражающими элементами.