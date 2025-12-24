Жених беременной Лерчек заявил, что ей может потребоваться операция

Жених блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини рассказал о ее состоянии. Хореографа цитирует издание «СтарХит».

© Соцсети

По слова Сквиччиарини, Лерчек сейчас находится в больнице под наблюдением врачей и чувствует себя лучше.

«Если боли вернутся, ей потребуется операция, но вся семья надеется на лучшее и на то, что в этом не будет необходимости. Сейчас ребенок вне опасности и здоров», — говорит он.

В свою очередь, мать знаменитости Эльвира Феопентова подтвердила, что с будущим ребенком все хорошо.

С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек госпитализировали 23 декабря.

В ноябре стало известно, что бизнесвумен ждет ребенка от своего тренера по танцам Сквиччиарини. Недавно знаменитость раскрыла дату родов. Она сообщила, что роды состоятся в марте. Блогер надеется, что судебный процесс закончится до этого момента. Лерчек и ее возлюбленный пока не знают пол будущего ребенка.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.