Умерла легенда отечественной журналистики Ирена Лесневская

Ирена Лесневская, основатель телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения, скончалась на 84-м году жизни, рассказала гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская. Об этом пишет РБК.

Причина смерти, дата и место похорон пока не называются.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И — всё российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни. Светлая память великой женщине», — отметила Максимовская.

Ирина Стефановна Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР (ныне — Казахстан), через три года, в 1945-м, вместе с матерью и братом переехала в Москву.

После окончания школы училась на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС). Окончила телевизионное отделение журфака МГУ им. Ломоносова.

С 1966 года была ассистентом режиссёра редакции детских программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР, впоследствии перешла в киноредакцию ЦТ.

Принимала участие в создании авторских программ о литературе и искусстве. С 1984 года работала редактором программы «Кинопанорама».

В 1991 году покинула ЦТ и вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую производящую телевизионную компанию REN-TV. Вплоть до 2005 года была её генеральным директором и президентом.

В 1997 году в Москве и Московской области начал вещание телеканал REN-TV, в 1997–2005 годах Ирена Лесневская занимала пост его президента.

В 2006 году стала совладельцем компании Ren Media Group, включившей в себя фирму Ren Film, проект короткометражного кино Mini Movie.

Принимала участие в продюсировании документальных фильмов «Я — легкомысленный грузин!» (1994, режиссёр Алексей Пищулин; о барде Булате Окуджаве), «Артист совсем не то же, что актёр…» (1996, Вадим Фоменко; об актёре Зиновии Гердте), сериалов «Игры в подкидного» (2001, Александр Клименко), «Фаталисты» (2001, Олег Фомин).

Лесневская была членом Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

В 2005 году была награждена премией ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награждена французским орденом Почетного легиона.