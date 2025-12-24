Санта-Клаус «посетил» Россию в рамках кругосветного путешествия

Санта-Клаус пролетел над несколькими регионами России в рамках своего кругосветного путешествия. Об этом свидетельствуют данные платформы Flightradar, которая отслеживает перемещения воздушных судов по всему миру.

Сказочный персонаж пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а затем над Анадырем и Магаданом. Волшебник также побывал в Камчатском крае, а его оленьей упряжке удалось пролететь над Москвой, передает Flightradar.

Санта-Клаус вылетел из Северного полюса 23 декабря примерно в 15:00 по московскому времени.

В прошлом году 24 декабря Санта-Клаус пролетал над Москвой. Он также успел «побывать» во многих российских городах: Волгограде, Екатеринбурге, Норильске, Якутске, Бурмистрове, Магадане и Печорах.

Проект «NORAD следит за Сантой» начался в 1955 году. Накануне католического Рождества была распространена информация о вымышленном маршруте Санта-Клауса, который покидает Северный полюс, чтобы раздать подарки детям по всему миру.

Традиции празднования Рождества Христова в разных странах отличаются. В некоторых государствах этот праздник важнее Нового года. О том, как именно отмечают Рождество в мире, «Вечерней Москве» рассказал ректор Славяно-греко-латинской академии отец Сергий (Храмешин).