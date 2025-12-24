Умерла основательница телеканала РЕН Ирена Лесневская

Одна из основательниц телеканала РЕН Ирена Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в среду, 24 декабря, сообщила телеведущая Марианна Максимовская на своей странице в в Facebook*.

— Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни, — написала журналистка.

Ирена Лесневская с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. Уже в 1991 году она вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию Ren TV, а в 1997-м — одноименный телеканал. Они руководили им до 2005 года. Лесневская — лауреат нескольких телевизионных наград в России и кавалер французского ордена Почетного легиона.

