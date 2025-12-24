Близкие запретили одну вещь на похоронах Лобоцкого

Анатолий Лобоцкий скончался 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, он боролся с раком.

Похоронят звезду фильма "Зависть богов" на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 25 декабря с 9:00 до 11:00. Поклонников и журналистов пустят проститься с актером, но все будут обязаны беспрекословно выполнить одно условие — не снимать фото и видео в траурном зале. Под запретом как профессиональные камеры, так и съемка на мобильные устройства.

Семья не стала объяснять, с чем связаны такие ограничения. Отметили лишь, что Лобоцкий не хотел, чтобы даже друзья видели его больным. Видимо, похороны в закрытом формате были последней волей актера.

Зрители навсегда запомнят Анатолия Лобоцкого по роли переводчика и журналиста Андрэ в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов". Кроме того артист сыграл много ролей в обожаемых россиянами сериалах, среди которых "Следователь Тихонов", "Мата Хари" и "Художник".

Несмотря на тяжелую болезнь, Анатолий Лобоцкий продолжал работать. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — "Чудо-доктор" и "Ночные кошки".