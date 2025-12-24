В России ответили на слова директора Чернобыльской АЭС об обрушении саркофага

Эксперт по атомной энергетике и главный редактор издания AtomInfo.ru Александр Уваров прокомментировал слова директора Чернобыльской АЭС Сергея Тараканова о рисках разрушения саркофага. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уварова, информация о рисках разрушения саркофага над аварийным четвертым блоком Чернобыльской АЭС является способом нагнетания тревоги и преследует политические цели. Эксперт указал на то, что ранее сотрудники МАГАТЭ посещали ЧАЭС и не нашли подобных нарушений.

«Как указывалось в различных украинских научных публикациях и монографиях, при проектировании НБК вопросам прочности, устойчивости и долговечности конструкций уделялось особое внимание, так как срок службы нового саркофага предполагается не менее 100 лет», — заявил он.

Уваров добавил, что украинскими и европейскими специалистами был выполнен ряд специальных работ и анализ различных сценариев обрушения саркофага — включая смерчи и подобные экстремальные погодные условия.

«Эксперты МАГАТЭ, посетившие в конце ноября и начале декабря чернобыльскую площадку, не нашли угрозы обрушения несущих конструкций, что может служить подтверждением достоверности выполненных при проектировании НБК обоснований. Поэтому я склонен считать заявление украинского директора ЧАЭС алармистским и преследующим политические цели, а не свидетельством какой-либо угрозы для состояния НБК», — добавил эксперт.

Ранее глава ЧАЭС Тараканов заявил о возможном обрушении саркофага при новом ударе.