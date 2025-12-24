Собаке пришлось ампутировать хвост после посещения груминг-студии в Москве

Блогер Лялька (настоящее имя — Кристина Ракута) раскритиковала в Telegram-канале московскую элитную груминг-студию на Волгоградском проспекте за то, что сотрудники салона изуродовали ее пса Джека породы бишон-фризе.

© Соцсети

Девушка отметила, что специалисты практически отрубили хвост питомцу. В итоге, хвост пришлось ампутировать — вылечить не представлялось возможным.

По ее словам, она попыталась решить вопрос мирно, потребовала от владельца салона только компенсировать расходы на операцию в размере 50 тыс. рублей. Блогер добавила, что предприниматель отказался платить, начал угрожать обращением в ведомства.

«Выбирайте нормальные груминги, если не хотите чтобы ваши питомцы пострадали», — резюмировала Ракута.

Ранее сообщалось, что в груминг-салоне в московских Котельниках избили и травмировали собаку. Жестокое обращение с животным попало на запись камеры внутреннего наблюдения.

На кадрах животное избивают и таскают по столу. Кроме того, мастер наносит собаке порезы триммером — при этом питомец не проявляет признаков агрессии.