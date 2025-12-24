В Якутии зарегистрировали рекордные морозы

Метеорологи зафиксировали в Якутии аномальные морозы — температура упала до -51°, затем до -56°. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в посёлке Тикси жители борются со стихией третьи сутки — снегом заметает входные двери домов, люди не могут выйти на улицы, закрыты школы и детские сады.

В ближайшие дни синоптики обещают температуру до -60°, пояснили журналисты.

Ранее специалисты Гидрометцентра России сообщили, что в якутском Покровске были зарегистрированы аномальные морозы — температура опустилась до -51,7°. Регион был признан самым холодным местом планеты.

Помимо Покровска, в тройку лидеров по самым низким температурам вошли и другие населенные пункты Якутии. Так, в Оленкенском районе, на метеостанции Сухана, столбик термометра опустился до -49.4°. Село Крест-Хальджай зафиксировало -48.7°.