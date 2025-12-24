Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного в Кремле

Президент России Владимир Путин провел в Екатерининском зале Кремля торжественную церемонию вручения государственных наград, в ходе которой народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного. Это событие стало центральным на мероприятии, где также чествовали деятелей культуры, науки, спорта, промышленности и сельского хозяйства, передает РИА Новости.

Орден Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Его вручение знаковому деятелю отечественного кинематографа подчеркивает особый статус и признание заслуг Михалкова перед страной. Режиссер, известный своими работами, такими как «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник», является одной из самых влиятельных фигур в российской культуре и активным общественным деятелем.

Церемония вручения наград в преддверии Нового года стала традиционным событием, на котором глава государства лично отмечает достижения выдающихся граждан из различных сфер. Помимо Михалкова, в этот день государственные награды, почетные звания и медали получили многие другие россияне, внесшие значительный вклад в развитие страны. Это мероприятие символизирует единство и признание заслуг перед Отечеством на самом высоком уровне.