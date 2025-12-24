Путин подарил собаку девочке из Красноярского края

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание школьницы Маши из поселка Ойский Ермаковского округа. Она мечтала о собаке.

Новогодний подарок от главы государства - бежевого мопса - девочке передал глава округа Роман Куйчик, сообщает пресс-служба краевого правительства. Маша назвала щенка Голди и пообещала заботиться о нем.