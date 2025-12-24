В российском городе образовалась наледь размером в несколько этажей

В городе Сковородино Амурской области образовалась гигантская наледь, ставшая потенциально опасным объектом в жилом районе, сообщает телеграм-канал "Amur Mash".

© Московский Комсомолец

Льдина высотой в несколько этажей выросла на Первомайской улице из-за прорыва труб. Местные жители и очевидцы публикуют впечатляющие кадры в социальных сетях, сравнивая ледяную массу с многоэтажным домом.

Это происшествие — тревожный сигнал о состоянии коммунальной инфраструктуры в зимний период. Подобные случаи, к сожалению, не редкость: ранее огромная сосулька, сравнимая с двухэтажным зданием, угрожала пешеходам в Прокопьевске.

По закону ответственность за безопасность и своевременную очистку крыш и фасадов от подобных образований несет собственник здания или управляющая организация. В случае происшествий с ущербом для имущества или здоровья виновные должны понести наказание. Ситуация в Сковородино требует немедленного вмешательства коммунальных служб для устранения ледяной глыбы и ликвидации причины ее образования, чтобы обезопасить жителей.