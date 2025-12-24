Юрист рассказала, за что Лурье может потребовать с Долиной приличную сумму

Доктор юридических наук Людмила Айвар заявила, что Полина Лурье имеет право потребовать компенсацию за время, в течение которого она не могла пользоваться квартирой, купленной у певицы Ларисы Долиной. Об этом юрист рассказала Telegram-каналу «Абзац».

В конце ноября кассационный суд признал законными решения двух других судов вернуть Долиной квартиру, которую она потеряла в результате действий телефонных мошенников. Сообщалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли мошенникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

Квартиру певицы купила 34-летняя москвичка Полина Лурье. Позже суд удовлетворил исковые требования об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд установил, что Долина не осознавала своих действий.

Верховный суд России 16 декабря рассмотрел спор из-за квартиры и вынес решение в пользу Лурье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении певицы 25 декабря.

Юрист Людмила Айвар рассказала, что Лурье может также потребовать компенсацию. По словам Айвар, в жилищных конфликтах речь чаще всего идет о компенсациях в десятки или сотни тысяч рублей.